FC Bayern: Goretzka verrät seinen Transfer-Plan

Lars Hinzberg 23.05.2026 • 20:22 Uhr Leon Goretzka verlässt den FC Bayern im Sommer. Seine geplante Deadline weicht er aber jetzt auf und verrät, wann seine Entscheidung fällt.

Zwischen Saisonende und Weltmeisterschaft wolle er die Entscheidung über seine Zukunft fällen, hatte Leon Goretzka jüngst verkündet. Im Vorfeld des DFB-Pokalfinales weichte er diese Aussage jetzt wieder auf.

„Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf den Zeitraum zwischen Saisonende und WM beschränken. Also ich entscheide das dann, wenn ich mich danach fühle“, offenbarte er im Sky-Interview. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Goretzka verlässt FC Bayern – geht es zur AC Milan?

Das Finale wird Goretzkas letztes Spiel im Trikot des Rekordmeisters sein. Sky-Experte Lothar Matthäus befeuerte daraufhin die Gerüchte, Goretzka könnte künftig in Italien bei der AC Milan auflaufen.