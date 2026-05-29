Domenico Tedesco winkt neuer Job

Maximilian Lotz 29.05.2026 • 15:03 Uhr Der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco übernimmt wohl nur einen Monat nach seinem Aus bei Fenerbahce eine neue Aufgabe.

Domenico Tedesco steht nach übereinstimmenden Berichten offenbar unmittelbar vor einem neuen Engagement. Wie Transferjournalist Fabrizio Romano und Sky Italia vermeldeten, soll der Deutsch-Italiener neuer Trainer des FC Bologna werden.

Für den im süditalienischen Rossano geborenen Tedesco wäre es der erste Trainerjob in seinem Heimatland.

Der 40-Jährige war erst vor einem Monat im Saisonendspurt überraschend bei Fenerbahce entlassen worden, nachdem seine Mannschaft mit einer 0:3-Niederlage im Stadtderby gegen Galatasaray die letzten Titelchancen verspielt hatte.

FC Bologna: Tedesco soll auf Italiano folgen

Bologna war in der abgelaufenen Saison im Viertelfinale der Europa League am späteren Sieger Aston Villa gescheitert. Als Tabellenachter der Serie A verpasste der Klub aus der Emilia-Romagna die erneute Qualifikation für den Europapokal. Am Donnerstag hatte Bologna die Trennung von Cheftrainer Vincenzo Italiano bekannt gegeben.