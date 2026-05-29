Domenico Tedesco winkt neuer Job

Domenico Tedesco steht nach übereinstimmenden Berichten offenbar unmittelbar vor einem neuen Engagement. Wie Transferjournalist Fabrizio Romano und Sky Italia vermeldeten, soll der Deutsch-Italiener neuer Trainer des FC Bologna werden.
Tedesco winkt neuer Job
Für den im süditalienischen Rossano geborenen Tedesco wäre es der erste Trainerjob in seinem Heimatland.
Der 40-Jährige war erst vor einem Monat im Saisonendspurt überraschend bei Fenerbahce entlassen worden, nachdem seine Mannschaft mit einer 0:3-Niederlage im Stadtderby gegen Galatasaray die letzten Titelchancen verspielt hatte.
FC Bologna: Tedesco soll auf Italiano folgen
Bologna war in der abgelaufenen Saison im Viertelfinale der Europa League am späteren Sieger Aston Villa gescheitert. Als Tabellenachter der Serie A verpasste der Klub aus der Emilia-Romagna die erneute Qualifikation für den Europapokal. Am Donnerstag hatte Bologna die Trennung von Cheftrainer Vincenzo Italiano bekannt gegeben.
Tedesco war vor seinem Engagement bei Fenerbahce als Nationaltrainer Belgiens tätig. Eine weitere Auslandsstation war Spartak Moskau. In Deutschland stand Tedesco zudem für RB Leipzig, Schalke 04, Erzgebirge Aue und die Nachwuchsmannschaften von Hoffenheim und Stuttgart als Cheftrainer an der Seitenlinie.