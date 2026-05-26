Medien: Lazio Rom vor Verpflichtung von Gattuso

SID 26.05.2026 • 10:17 Uhr Laut Medienberichten möchte Lazio Rom Gennaro Gattuso als Nachfolger von Maurizio Sarri verpflichten. Sarri hingegen wird wohl nach Bergamo wechseln.

Der ehemalige italienische Nationaltrainer Gennaro Gattuso steht nach der verpassten WM-Teilnahme vor einer Rückkehr in die Serie A. Laut italienischen Medienberichten möchte Lazio Rom den 48-Jährigen als Nachfolger von Maurizio Sarri verpflichten, der den Verein nach einer enttäuschenden Saison verlassen will. Sarri (67) soll sich bereits grundsätzlich mit Atalanta Bergamo geeinigt haben.

Die Beziehung zwischen Lazio-Präsident Claudio Lotito und Sarri, der in Rom eigentlich noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, galt zuletzt als angespannt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll sich Lotito nach dem neunten Platz in der Liga und dem verlorenen Pokalfinale für Gattuso als neuen Trainer ausgesprochen haben.

Gattuso, der als Nationaltrainer Italiens in den Playoffs zur WM gescheitert und anschließend entlassen worden war, soll einen Zweijahresvertrag mit einem Grundgehalt von 1,5 Millionen Euro erhalten, Sarri hatte 2,5 Millionen Euro verdient.

Viele Trainerwechsel in der Serie A

Nachdem Massimiliano Allegri am Montagabend nach der verpassten Champions-League-Qualifikation mit der AC Mailand entlassen wurde und Antonio Conte seinen Rücktritt beim SSC Neapel bekannt gab, werden von den ersten neun Teams der abgelaufenen Serie-A-Saison nur vier mit ihren bisherigen Trainern weitermachen.