Bundesliga-Quartett im Azzurri-Kader: BVB & Gladbach-Talente

Mit Samuele Inácio, Luca Reggiani und Filippo Mane von Borussia Dortmund sowie Fabio Chiarodia von Borussia Mönchengladbach stehen gleich vier Bundesliga-Talente erstmals im Kader von Italiens Fußball-Nationalmannschaft. Die Squadra Azzurra von Interimstrainer Silvio Baldini, die sich zum dritten Mal in Serie nicht für die WM hat qualifizieren können, bestreitet zum Saisonabschluss Testspiele in Luxemburg (3. Juni) und auf Kreta gegen Griechenland (7. Juni) – mit einem Perspektivteam.
Bundesliga-Talente im Italien-Kader
Baldini setzt auf Jugend
Einzig Torhüter und Kapitän Gianluigi Donnarumma von Manchester City sowie Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli und Francesco Pio Esposito gehören von den 24 Spielern bereits zur A-Nationalmannschaft. Baldini habe „beschlossen, sich auf einige vielversprechende junge Spieler zu konzentrieren“, schrieb die FIGC. Das Durchschnittsalter liegt laut Verbandsmitteilung bei 20 Jahren und sechs Monaten.
Inácio (18), Reggiani (18), Mane (21) und Chiarodia (20) hatten zuvor für die U-Mannschaften Italiens gespielt, Top-Talent Inácio besitzt neben der italienischen auch die brasilianische Staatsbürgerschaft.
Tresoldi fehlt im Italien-Kader
Der deutsche U21-Nationalstürmer Nicoló Tresoldi, der im italienischen Cagliari geboren wurde und von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht ins DFB-Aufgebot für die WM in den USA, Mexiko und Kanada berufen wurde, steht dagegen nicht im verjüngten Kader der Italiener. Der 21-Jährige hat sich noch nicht final für einen Verband entschieden.