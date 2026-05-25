Bundesliga-Quartett im Azzurri-Kader: BVB & Gladbach-Talente

SID 25.05.2026 • 20:22 Uhr Die Squadra Azzurra treibt nach dem erneuten WM-Aus den großen Umbruch voran. Zum Saisonabschluss stehen zwei Testspiele an.

Mit Samuele Inácio, Luca Reggiani und Filippo Mane von Borussia Dortmund sowie Fabio Chiarodia von Borussia Mönchengladbach stehen gleich vier Bundesliga-Talente erstmals im Kader von Italiens Fußball-Nationalmannschaft. Die Squadra Azzurra von Interimstrainer Silvio Baldini, die sich zum dritten Mal in Serie nicht für die WM hat qualifizieren können, bestreitet zum Saisonabschluss Testspiele in Luxemburg (3. Juni) und auf Kreta gegen Griechenland (7. Juni) – mit einem Perspektivteam.

Baldini setzt auf Jugend

Einzig Torhüter und Kapitän Gianluigi Donnarumma von Manchester City sowie Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli und Francesco Pio Esposito gehören von den 24 Spielern bereits zur A-Nationalmannschaft. Baldini habe „beschlossen, sich auf einige vielversprechende junge Spieler zu konzentrieren“, schrieb die FIGC. Das Durchschnittsalter liegt laut Verbandsmitteilung bei 20 Jahren und sechs Monaten.

Inácio (18), Reggiani (18), Mane (21) und Chiarodia (20) hatten zuvor für die U-Mannschaften Italiens gespielt, Top-Talent Inácio besitzt neben der italienischen auch die brasilianische Staatsbürgerschaft.

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