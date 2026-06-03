Medien: Abgang von Juve-Star beschlossene Sache

Conrad Fröhlich 03.06.2026 • 18:22 Uhr Die Wege von Juventus Turin und Dusan Vlahovic trennen sich wohl. Der Stürmer wurde immer mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Dusan Vlahovic wird Juventus Turin verlassen. Grund dafür sollen große Differenzen in den Gehaltsvorstellungen sein, wie die Gazzetta dello Sport berichtet. Die Zeit des serbischen Mittelstürmers bei Juventus Turin wird nach viereinhalb Jahren enden.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft am 30. Juni aus und eine mögliche Vertragsverlängerung scheint in weite Ferne gerückt zu sein. So fordere der Serbe acht Millionen Euro pro Jahr plus Provisionen und Unterschriftsprämie. Diese Zahlen sind fernab der Vorstellungen des italienischen Rekordmeisters, der dem Angreifer wohl einen neuen Vertrag anbietet, allerdings zu deutlich geringeren Konditionen. Deshalb sollen die Verhandlungen, die schon vor Wochen ins Stocken geraten sind, endgültig abgebrochen worden sein.

Vlahovic kam im Januar 2022 nach Turin für ein Gesamtpaket von mehr als 80 Millionen Euro. Die große Aufgabe, Cristiano Ronaldo bei Juve zu beerben, konnte der Stürmer zwar nicht bewältigen, lieferte aber auf konstante Art und Weise ab. Der 1,90 Meter große Angreifer erzielte 64 Treffer in 154 Spielen für die Alte Dame. In der vergangenen Saison wollte der Knoten beim Stoßstürmer jedoch nicht so richtig platzen. So erzielte er nur sieben Treffer in 19 Ligapartien. Allerdings bremsten ihn hartnäckige muskuläre Probleme aus, wegen derer er weite Teile der Saison verpasste.

Wohin zieht es Vlahovic?

Aktuell soll sich der Serbe bereits mit anderen europäischen Klubs unterhalten haben. Auch der FC Bayern soll bereits sein Interesse bekundet haben. Ebenfalls im Bereich des Möglichen: ein Wechsel in den arabischen Raum.