Offiziell: AC Mailand hat neuen Trainer

Philipp Heinemann 16.06.2026 • 18:18 Uhr Die AC Milan hat einen neuen Trainer: Die Wahl fällt auf einen ehemaligen Coach von Manchester United.

Die AC Milan hat Rúben Amorim als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der italienische Erstligist offiziell bekannt. Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Amorim hatte zuletzt Manchester United in England trainiert, bis er im Januar 2026 freigestellt wurde. Bei den Red Devils holte der Porguiese 1,43 Punkte in 63 Spielen.

Zuvor war er bei Sporting Lissabon äußert erfolgreich gewesen. „Wir beobachten Rúben schon seit Jahren, und seine Zeit bei Sporting ist äußerst beeindruckend und spiegelt genau den Spielstil wider, den wir suchen.“, erklärte Gerry Cardinale, der Managing Partner von Milans Eigner RedBird Capital.

Neuer Milan-Trainer da – Krösche wird gehandelt

Die Rossoneri stehen derzeit weitgehend ohne sportliche Führung da, nachdem viele entscheidende Figuren am Ende der vergangenen Saison beurlaubt wurden. Der Klub hatte die Qualifikation für die Champions League in der Serie A auf den letzten Metern verpasst.

Neben Amorim war unter anderem Oliver Glasner als möglicher neuer Milan-Coach gehandelt worden.

Für die Position des Sportdirektors kam zwischenzeitlich offenbar Ralf Rangnick in Frage, zuletzt war auch der Name Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) zu lesen. Der Bundesliga-Klub wollte von einem Abgang seines Sportvorstandes zuletzt aber noch nichts wissen.

Amorim zeigte sich derweil hocherfreut über die erzielte Einigung: „Es gibt Ziele, die einen während der gesamten Karriere begleiten, und Trainer des AC Mailand zu werden, war schon immer eines meiner Ziele.“