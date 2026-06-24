Mit 46! Das Comeback einer Fußball-Ikone ist perfekt

SID 24.06.2026 • 11:08 Uhr Ronaldinho unterschreibt in der Serie C. Tatsächlich stehen für beide Seiten wohl eher kommerzielle Ziele im Mittelpunkt.

Mehr PR-Coup als Sensations-Comeback: Die brasilianische Fußball-Legende Ronaldinho hat nun auch offiziell beim italienischen Drittligisten FC Ravenna unterschrieben. Zum Einsatz kommen wird der 46-Jährige dort aber wohl nur selten – wenn überhaupt.

„Ronaldinho wird mindestens ein Spiel in der Serie C bestreiten. Er will das letzte Tor seiner Karriere in Ravenna erzielen“, sagte Klubeigentümer Ignazio Cipriani, der den Deal am Rande der WM bei einem Event in Miami bekannt gab.

Ronaldinho, Weltmeister von 2002, werde nicht an der Saisonvorbereitung teilnehmen. „Wir wissen noch nicht genau, wann er sein Debüt gibt, aber es wird ein Heimspiel. Vielleicht wird er auch mehr als eine Begegnung absolvieren, das werden wir sehen“, sagte Cipriani weiter.

Marketing-Offensive mit Ronaldinho

Tatsächlich stehen für beide Seiten wohl eher kommerzielle Ziele im Mittelpunkt. Ronaldinho möchte seine Sportbekleidungsmarke „R10“ auf den Markt bringen, Ravenna wird diese als erste Mannschaft tragen. Cipriani wiederum erhofft sich weltweite Aufmerksamkeit.

Ronaldinho, der derzeit bei der Weltmeisterschaft als Botschafter unterwegs ist, hatte das letzte Spiel seiner großen Karriere im September 2015 für Fluminense absolviert. „Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen und gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani ein neues Kapitel zu schreiben“, hatte er zuletzt erklärt.