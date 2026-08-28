Pool-Unfall mit Koma-Drama: Profi aus Krankenhaus entlassen

Serie-A-Stürmer Yael Trepy ist knapp zwei Wochen nach seinem folgenschweren Badeunfall aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie sein Verein Cagliari Calcio am Freitag mitteilte, konnte der Franzose die Klinik in Sassari „in gutem klinischen Zustand“ verlassen. Seine Genesung schreite voran, zuletzt durchgeführte Untersuchungen hätten eine Entlassung möglich gemacht, hieß es.
Pool-Unfall: Profi „in gutem Zustand“
Der französische Stürmer von Cagliari konnte nach knapp zwei Wochen wieder nach Hause. Bei einem Badeunfall wäre er fast gestorben.
Yael Trepy wurde im Krankenhaus lange zeit überwacht
© IMAGO/Gruppo LiveMedia
Laut Medienberichten kann der 20-Jährige nicht schwimmen, dadurch soll es am 16. August im Pool einer Villa an der Costa Smeralda zu einem Badeunfall gekommen sein. Kurzzeitig lag Trepy im Koma und wurde auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses behandelt. Vor rund einer Woche war er auf eine Station für Lungenheilkunde verlegt worden.
Trepy lag nach Badeunfall im Koma
Zu einer möglichen Rückkehr ins Training des italienischen Erstligisten machte Cagliari in der Mitteilung keine Angaben. Für den Verein spielt Trepy seit der U18. Zuletzt hatte er im Pokalspiel gegen den Zweitligisten SS Arezzo Mitte August in der Startelf gestanden.
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