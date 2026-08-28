Pool-Unfall mit Koma-Drama: Profi aus Krankenhaus entlassen

SID 28.08.2026 • 15:56 Uhr Der französische Stürmer von Cagliari konnte nach knapp zwei Wochen wieder nach Hause. Bei einem Badeunfall wäre er fast gestorben.

Serie-A-Stürmer Yael Trepy ist knapp zwei Wochen nach seinem folgenschweren Badeunfall aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie sein Verein Cagliari Calcio am Freitag mitteilte, konnte der Franzose die Klinik in Sassari „in gutem klinischen Zustand“ verlassen. Seine Genesung schreite voran, zuletzt durchgeführte Untersuchungen hätten eine Entlassung möglich gemacht, hieß es.

Laut Medienberichten kann der 20-Jährige nicht schwimmen, dadurch soll es am 16. August im Pool einer Villa an der Costa Smeralda zu einem Badeunfall gekommen sein. Kurzzeitig lag Trepy im Koma und wurde auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses behandelt. Vor rund einer Woche war er auf eine Station für Lungenheilkunde verlegt worden.

Trepy lag nach Badeunfall im Koma