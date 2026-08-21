Cagliari-Talent Trepy nach Koma: Lächelnd von Intensivstation!

SID 21.08.2026 • 13:58 Uhr Der französische Stürmer benötigt nach seinem Badeunfall keine Intensivpflege mehr.

Er kann schon wieder lächeln: Nach seinem Badeunfall hat Yael Trepy vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio die Intensivstation verlassen.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, verläuft die Genesung des französischen Stürmers weiter positiv. Er sei auf eine Station für Lungenheilkunde verlegt worden, hieß es weiter.

Trepy bedankt sich mit Trikots

Fotos, die das behandelnde Krankenhaus auf seiner Internetseite verbreitete, zeigen den 20-Jährigen mit einem Lächeln im Gesicht, umringt vom Behandlungspersonal in den rot-blauen Cagliari-Farben. Zum Dank habe Trepy den Mitarbeitern Trikots mit seinem Namen geschenkt, teilte der Verein mit.

Der Franzose war am Dienstag auf der Intensivstation des Krankenhauses in Sassari, in das er zwei Tage zuvor eingeliefert worden war, aus dem Koma erwacht. Medienberichten zufolge sei es im Pool einer Villa an der Costa Smeralda zu einem Badeunfall gekommen. Trepy soll nicht schwimmen können und habe dadurch Schwierigkeiten im tieferen Bereich des Beckens bekommen.