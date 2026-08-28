"Schwere Verletzung": Juventus verkündet Yildiz-Schock

SID 28.08.2026 • 17:04 Uhr Der türkische Nationalspieler mit deutschen Wurzeln wird Juventus Turin "mehrere Monate" fehlen.

Der italienische Erstligist Juventus Turin muss „mehrere Monate“ auf seinen Top-Flügelspieler Kenan Yildiz verzichten. Der gebürtige Regensburger mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft wird sich nach einer Fußverletzung einer Operation unterziehen, wie Juventus-Manager Giorgio Chiellini am Freitag bei Sky Sport Italia sagte.

„Es ist eine schwere Verletzung, aber sie wird keine dauerhaften Auswirkungen auf seine Karriere haben“, erklärte Chiellini. Beim siegreichen Serie-A-Auftakt der Alten Dame gegen Aufsteiger Frosinone Calcio am Sonntag war Yildiz in der 69. Minute verletzt ausgewechselt worden. Italienischen Medienberichten zufolge soll der ehemalige U19-Spieler von Bayern München in der kommenden Woche operiert werden und könnte bis zu drei Monate ausfallen.

Yildiz fällt lange aus