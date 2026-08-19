Nach Badeunfall: Cagliari-Profi aus dem Koma erwacht

SID 19.08.2026 • 11:38 Uhr Yael Trepy vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio ist aus dem Koma erwacht. Der französische Stürmer zeigt bislang keine neurologischen Defizite.

Nach seinem Badeunfall ist Yael Trepy vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio aus dem Koma erwacht. Der französische Stürmer sei wieder bei vollem Bewusstsein, teilte sein Verein am Dienstagabend mit.

„Er ist wach und kooperativ und weist bislang keine offensichtlichen neurologischen Defizite auf“, hieß es weiter. Trepys Zustand soll nun weiter auf der Intensivstation überwacht werden.

Trepy hatte zuletzt noch in der Startelf gestanden

Der 20-Jährige wurde am Sonntag in die Intensivstation des Krankenhauses in Sassari eingeliefert. Medienberichten zufolge sei es im Pool einer Villa an der Costa Smeralda zu einem Badeunfall gekommen. Trepy soll nicht schwimmen können und habe dadurch Schwierigkeiten im tieferen Bereich des Beckens bekommen.