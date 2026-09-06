Buffon freut sich auf Woltemade: Kann Einfluss wie Ibrahhimovic haben

SPORT1 06.09.2026 • 11:30 Uhr Gianluigi Buffon traut Leihgabe Nick Woltemade bei Juventus zu, einen Einfluss wie Zlatan Ibrahimovic zu haben.

Nick Woltemade hat bei Juventus Turin schon vor seinem ersten Pflichtspiel große Vorschusslorbeeren bekommen: Klub-Ikone Gianluigi Buffon vergleicht den deutschen Nationalspieler mit dem jungen Zlatan Ibrahimovic.

Buffon erklärte im Interview mit der Gazzetta dello Sport: „Ich bin neugierig auf Woltemade. Ich will sehen, ob seine Physis, seine 198 Zentimeter, kombiniert mit hervorragender Technik, so dominant sein wird, wie ich es erwarte.“

Buffon traut Woltemade Einfluss wie Ibrahimovic zu

Auf die Frage, ob Woltemade einen Einfluss wie der junge „Ibra“ haben könne, mit dem der Keeper selbst noch zusammengespielt hat, meinte Buffon: „Ich würde sagen, ja. Woltemade kann ein echter Gewinn sein.“

Woltemade war kurz vor Transferschluss im Sommer auf Leihbasis von Newcastle United nach Turin gewechselt und wartet noch auf sein Debüt für die Bianconeri. Gegen Milan könnte er am Sonntag erstmals zum Einsatz kommen (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Woltemade blickt auf eine schwierige Saison 2025/26 in Newcastle zurück. Unter dem damaligen Trainer Eddie Howe wurde er häufig in einer tieferen Rolle eingesetzt und kam im Saisonverlauf immer weniger zum Einsatz. Der Wechsel nach Italien gilt nun als Chance, seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.