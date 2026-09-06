Nick Woltemade wird mit einem Friesenpferd verglichen

SPORT1 06.09.2026 • 15:01 Uhr Juve-Trainer Spalletti lobt Nick Woltemade nach dessen Leihe von Newcastle - und vergleicht ihn mit einem Friesenpferd.

Juventus-Trainer Luciano Spalletti hat Neuzugang Nick Woltemade nach dessen Leihwechsel von Newcastle United mit ungewöhnlichen Worten gelobt.

Spalletti vergleicht Woltemade mit Friesenpferd

In einem Interview mit Tuttosport verglich Spalletti den großgewachsenen Angreifer mit einem Friesenpferd: „Was für ein Pferd ist er? Ich habe einen Friesen, er kommt mir sehr ähnlich vor. Er ist stattlich, wirkt körperlich etwas einschüchternd – und dann ist er sehr lieb, lässt sich streicheln und reiten.“

Woltemade werde zudem „im Umgang mit seinen Mitspielern“ überzeugen.

Trainer schwärmt von Woltemades Eigenschaften

Spalletti verwies darauf, dass Woltemade trotz seiner Größe technisch stark sei: „Nick kann man den Ball in den Fuß spielen, er kann sein Spiel in die Breite ziehen und auch in der Tiefe eingesetzt werden und hat zudem diese Physis und diese Größe. Normalerweise ist es schwierig, diese Eigenschaften in einem Spieler zu vereinen.“

Spalletti deutete zudem an, dass Woltemade bei Juventus auch mit dem Druck des Umfelds umgehen müsse.

„Wir haben einen Vorteil, weil er die gleichen Farben trägt wie bei der vorherigen Mannschaft (Newcastle)“, sagte der Trainer. Zudem bringe Woltemade „ein bisschen Premier League“ mit, „wo alles körperlicher, schneller und entschlossener“ sei.