Erneuter Eklat: Massenschlägerei in der Türkei!

Wieder einmal zeigte sich der türkische Fußball von seiner dunklen Seite: In der zweiten Liga kam es bei der Partie zwischen Bursaspor und Diyarbekirspor zu einer Massenschlägerei zwischen den Spielern.

Nachdem die Gastmannschaft Diyarbekirspor in der 81. Minute das 2:0 erzielte, jubelten zwei Spieler in Richtung der Heimfans. Nach der Provokation eskalierte die Situation auf dem Spielfeld.

Das Spiel wurde nicht abgebrochen, der Schiedsrichter pfiff die Partie wieder an. Nach Schlusspfiff gingen die Schlägereien allerdings weiter. In einem Video auf X ist zu sehen, wie die wilde Schlägerei in den Katakomben unter Einsatz der Polizei weiterging.