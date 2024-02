"Ein solcher Trainer kommt nur einmal in 40 Jahren" - Gisdol in der Türkei als Held gefeiert

In Deutschland als Feuerwehrmann verschrien, in der Türkei als Held gefeiert. Das ist die Geschichte der laufenden Saison von Markus Gisdol, der im Oktober des vergangenen Jahres das Traineramt beim türkischen Aufsteiger Samsunspor angetreten war.

Mit nur einem Punkt aus den ersten sieben Spielen in der Süper Lig hatte Gisdol die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und eine Wende eingeleitet, mit der wohl niemand ernsthaft rechnen konnte.

20 Pflichtspiele, zehn Siege, vier Unentschieden, ein Schnitt von 1,7 Punkten pro Partie und lediglich sechs Niederlagen erzielte das Team aus Samsun nach der Übernahme von Gisdol. In der Tabelle bedeutet dies nach 25 Spieltagen den Sprung auf Rang 13 , fort von den Abstiegsplätzen.

„Darauf haben wir jahrelang gewartet“

„Die Emotionalität ist grenzenlos. Es ist unglaublich, wie schnell die Zuschauer aus dem Häuschen sind, wie fantastisch sie uns unterstützen“, erklärte Gisdol in einem Interview aus dem Januar dem kicker und gab an, davon geträumt zu haben, die Stimmung in der türkischen Liga unbedingt einmal selbst erleben zu können.