Galatasaray krönt sich zum türkischen Meister: Zukunftspläne unter Okan Buruk

In einem packenden Finale der Trendyol Süper Lig besiegte Galatasaray am letzten Spieltag Tumosan Konyaspor auswärts mit 3:1 und krönte sich damit zum Meister . Okan Buruk, der Technische Direktor von Galatasaray, teilte seine Gedanken nach dem entscheidenden Sieg und reflektierte über eine Saison voller Herausforderungen und Erfolge.

„Nach dem Titelgewinn im letzten Jahr war es dieses Jahr noch schwieriger“, erklärte Buruk nach dem Spiel. „Wir haben vor 11 Monaten mit dem Training begonnen und insgesamt 56 Spiele bestritten, einschließlich der Matches in der Champions League. Teams, die in der Champions League spielen, haben oft Schwierigkeiten in der Liga, aber wir haben in der Liga besser als jeder andere gespielt und in der Champions League gegen jeden Gegner bestanden.“