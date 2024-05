Überraschung um Bonucci! Italien-Star macht Schluss

Überraschung um Leonardo Bonucci. Nach seinem gescheiterten Engagement bei Union Berlin hängt Defensivstar Leonardo Bonucci seine Fußballschuhe an den Nagel. Im Vorfeld der Süper-Lig -Partie gegen Istanbulspor am Sonntag gab der 37-Jährige zusammen mit seinem aktuellen Arbeitgeber Fenerbahce sein Karriereende bekannt. Die Entscheidung ist weniger überraschend als der Zeitpunkt der Verkündung.

„Es war mir eine Freude, Teil dieser wunderbaren Familie zu sein. Ich habe versucht, auf und neben dem Platz mein Bestes zu geben, aber das Wichtigste ist, dass wir morgen unsere letzte Schlacht schlagen werden“, sagte Bonucci in einer am Samstagabend veröffentlichten Mitteilung seines Klubs.

Doch auch in Istanbul kam der Routinier nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt bestritt er sieben Partien in der Süper Lig, nur eine davon über 90 Minuten. Dazu kamen zwei Kurzeinsätze in der Conference League.