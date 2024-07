Besiktas verpflichtet Ciro Immobile: Top-Stürmer verstärkt die Süper Lig

Ein neues Kapitel in der Karriere

Ciro Immobile zeigte sich bei seiner Vorstellung sichtlich erfreut und dankbar: „Ich bin sehr glücklich. Ich öffne ein neues Kapitel in meiner Karriere. Nach acht Jahren bei Lazio bin ich hier, um sowohl für mich als auch für meine Familie einen neuen Abschnitt zu beginnen. Besiktas hat mir ein Angebot gemacht, das mein Leben verändert hat. Ich habe gesehen, dass der Klub mich wirklich wollte und ich fühlte mich wichtig. Ich möchte allen bei Lazio danken. Hier beginnt für mich ein neues Abenteuer. Wir wollen in dieser Saison sowohl auf als auch neben dem Platz wichtige Dinge erreichen.“

Dank an die Fans

Wettbewerb mit anderen Top-Stürmern

Auf die Frage nach der Konkurrenz in der türkischen Liga, in der auch andere bekannte Stürmer wie Mauro Icardi, Dries Mertens und Edin Dzeko spielen, antwortete Immobile: „Ich möchte für das Team wichtig sein und so gut wie möglich helfen. Ich, Icardi, Mertens und Dzeko sind wichtige Spieler. Es wird eine Konkurrenz zwischen Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce geben. Natürlich wollen wir vor ihnen stehen. Wir bereiten uns gerade intensiv auf das erste Spiel am 3. August und die neue Saison vor.“