Champions League-Qualifikation: Fenerbahce besiegt Lugano und trifft auf Lille

Fenerbahce qualifiziert sich nach einem spannenden 2:1-Sieg gegen Lugano für die dritte Runde der Champions League-Qualifikation und trifft nun auf Lille.

Fenerbahce hat sich nach einem spannenden Rückspiel gegen den Schweizer Klub Lugano für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League qualifiziert. Nach einem knappen 4:3-Sieg im Hinspiel sicherten sich die Gelb-Dunkelblauen im Rückspiel mit einem 2:1-Erfolg den Einzug in die nächste Runde.

Früher Rückstand und Verletzungspech

Das Spiel im Ülker-Stadion begann mit einem Schock für die Gastgeber. Bereits in der 7. Minute brachte Mahmoud die Gäste aus Lugano in Führung. Lugano dominierte die Anfangsphase und verpasste es, zwei weitere gute Chancen zu nutzen. In der 26. Minute erlitt Fenerbahces Mittelfeldspieler Fred eine Verletzung und musste fünf Minuten später durch Ismail Yüksek ersetzt werden. Die erste nennenswerte Chance für Fenerbahce ergab sich erst in der 41. Minute durch Ferdi Kadioglu, die jedoch ungenutzt blieb. So ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Fenerbahce kam mit mehr Elan aus der Kabine und zeigte sich im Angriff deutlich präsenter. Die Bemühungen wurden in der 59. Minute belohnt, als Edin Dzeko nach einer präzisen Flanke von Mert Hakan Yandas den Ausgleich erzielte. Der Druck der Gastgeber nahm weiter zu, und in der 72. Minute traf Caglar Söyüncü nach einem weiteren Standard nur den Pfosten. In der Nachspielzeit gelang Sebastian Szymanski schließlich der Siegtreffer zum 2:1, der Fenerbahce den Einzug in die nächste Runde sicherte.

Fred muss verletzt ausgewechselt werden

Die Verletzung von Fred war ein Schock für Fenerbahce. Der brasilianische Mittelfeldspieler blieb in der 26. Minute nach einem Zweikampf am Boden liegen und musste behandelt werden. Trotz eines kurzen Comeback-Versuchs konnte er nicht weiterspielen und wurde in der 31. Minute durch Ismail Yüksek ersetzt.

Dzeko weiterhin in Torlaune

Edin Dzeko setzte seine beeindruckende Torserie fort. Nachdem er im Hinspiel gegen Lugano einen Hattrick erzielt hatte, traf er auch im Rückspiel und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Mit insgesamt vier Toren in zwei Spielen ist Dzeko derzeit der erfolgreichste Torschütze von Fenerbahce in der Champions League-Qualifikation.

Wechsel zur Halbzeit

Trainer Jose Mourinho entschied sich zur Halbzeit für einen Wechsel und brachte Mert Hakan Yandas für Rade Krunic. Krunic hatte in der ersten Halbzeit nicht überzeugen können und wurde von den Fans kritisiert. Mert Hakan Yandas rechtfertigte das Vertrauen seines Trainers mit einer starken Leistung und bereitete den Ausgleichstreffer vor.

Nächster Gegner: Lille