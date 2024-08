Süper Lig: Fenerbahce-Präsident im Stadion attackiert

Am Samstag ereignete sich der nächste besorgniserregende Vorfall im türkischen Fußball . Fenerbahce-Präsident Ali Koc wurde während des Liga-Spiels gegen Göztepe Izmir ( 2:2 ) Opfer eines tätlichen Angriffs. Der Klub bestätigte die Vorfälle in einem Statement auf seiner Webseite.

Täter durfte im Stadion bleiben

„Unser Präsident wurde von einem Fußballterroristen angegriffen“

Der türkische Fußballverband (TFF) verurteilte den Vorfall am Sonntag in einer offiziellen Erklärung und kündigte eine umfassende Untersuchung an. Der Angriff auf Koc ist der jüngste in einer Reihe unschöner Vorfälle im türkischen Fußball, die erneut die Sicherheitslage in den Stadien in den Fokus rückt.