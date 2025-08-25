"Herausragend!" Sané in der Türkei gefeiert

Vincent Wuttke 25.08.2025 • 12:20 Uhr Leroy Sané glänzt in seinem dritten Spiel für Galatasaray erstmals. Die türkische Presse feiert den Star.

Ist der Knoten für Leroy Sané in seiner neuen sportlichen Heimat geplatzt? Beim 4:0-Sieg bei Kayserispor glänzte der Ex-Münchner im Trikot von Galatasaray erstmals mit einem Tor und einer Vorlage. Die türkische Presse liegt dem 29-Jährigen nach der ersten Show zu Füßen.

In den ersten beiden Partien für Galatasaray war er noch ohne Scorerpunkt geblieben. Doch nun lieferte der Linksfuß. Dem 1:0 von Eren Elmali war ein Abschluss von Sané vorausgegangen, den Bilal Bayazit im Tor der Gastgeber noch parieren konnte. Doch Elmali staubte ab.

Sané trumpft für Galatasaray auf

Sané legte zudem das 2:0 seines Teams vor. Der Linksfuß flankte von der rechten Außenbahn in die Mitte, wo abermals Elmali einköpfte (46.).

In der dritten Minute der Nachspielzeit zog Sané dann aus etwa 25 Metern Torentfernung ab. Der Ball trudelte abgefälscht ins linke untere Toreck - der erste Treffer für Sané im Gala-Trikot war perfekt!

Presse feiert Sané

Die Hürriyet jubelte: „Leroy Sané feiert Premierentor für Galatasaray! Neuzugang Leroy Sané hat in der Süper Lig sein erstes Ausrufezeichen gesetzt und ‚Hallo‘ gesagt. Der deutsche Star traf erstmals für Galatasaray ins Schwarze. Nach dem Spiel führte er auch gleich den Jubel der Mannschaft an.“

Auch die Sabah nahm den Auftritt genau wahr und machte den ehemaligen Bayern-Star zu „einem der herausragenden Akteure der Partie.“

Milliyet analysierte das Spiel des Flügelstürmers ebenfalls sehr positiv: „Sané glänzte mit großartigen Dribblings und einer starken Schusstechnik – dazu setzte er den Gegner auch unter Druck. Mit seinem Treffer krönte er schließlich seine starke Leistung. Kein Wunder also, dass die gegnerische Defensive völlig ins Wanken geriet."

Die Sportzeitung Fanatik schrieb derweil: „Leroy Sané stach besonders hervor. Sanés Auftritt war beeindruckend.“

