Süper Lig: Tedesco soll Mourinho-Nachfolger werden

Spektakulärer Bericht über Domenico Tedesco! Wie das türkische Medium Fanatik berichtet, soll der Deutsch-Italiener Nachfolger von José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul werden.
Tedesco soll Mourinho beerben
Fenerbahce ist nach der Trennung von José Mourinho auf Trainersuche. Domenico Tedesco soll der Favorit auf den Posten sein.
„Die Ära Domenico Tedesco bei Fenerbahce! Die Entscheidung fiel auf den jungen Trainer“, titelte die Sportzeitschrift. Demnach soll die Präsentation bereits am Montag stattfinden.
Im Januar von Belgien gefeuert
Laut des Berichts führten die Fenerbahce-Bosse viele Gespräche, um den geeigneten Mourinho-Nachfolger zu finden. Letztlich soll Tedesco sie am meisten von sich überzeugt haben.
Aktuell ist der 39-Jährige vereinslos. Bis Januar war er noch Trainer der belgischen Nationalmannschaft, ehe er dort von seinem Amt entbunden wurde.
Auf Vereinsebene war Tedesco bereits für Erzgebirge Aue, Schalke 04, RB Leipzig und Spartak Moskau tätig. Nun könnte die nächste Auslandsstation dazukommen.