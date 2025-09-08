Süper Lig: Tedesco soll Mourinho-Nachfolger werden

Johannes Vehren 08.09.2025 • 10:40 Uhr Fenerbahce ist nach der Trennung von José Mourinho auf Trainersuche. Domenico Tedesco soll der Favorit auf den Posten sein.

Spektakulärer Bericht über Domenico Tedesco! Wie das türkische Medium Fanatik berichtet, soll der Deutsch-Italiener Nachfolger von José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul werden.

„Die Ära Domenico Tedesco bei Fenerbahce! Die Entscheidung fiel auf den jungen Trainer“, titelte die Sportzeitschrift. Demnach soll die Präsentation bereits am Montag stattfinden.

Im Januar von Belgien gefeuert

Laut des Berichts führten die Fenerbahce-Bosse viele Gespräche, um den geeigneten Mourinho-Nachfolger zu finden. Letztlich soll Tedesco sie am meisten von sich überzeugt haben.

Aktuell ist der 39-Jährige vereinslos. Bis Januar war er noch Trainer der belgischen Nationalmannschaft, ehe er dort von seinem Amt entbunden wurde.

