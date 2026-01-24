Ex-Bundesliga-Star handelt sich bizarren Platzverweis ein

Maximilian Lotz 24.01.2026 • 17:18 Uhr Der ehemalige Leverkusener Kerem Demirbay handelt sich im zweiten Spiel für seinen neuen Klub einen ungewöhnlichen Platzverweis ein.

Kerem Demirbay hat mit einer verrückten Szene in der türkischen Süper Lig für Aufsehen gesorgt. Der frühere Mittelfeldstar von Bayer Leverkusen sah auf besonders kuriose Art und Weise Gelb-Rot.

Was war passiert? In der Schlussphase der Partie zwischen Kasimpasa und Trabzonspor (1:2) wurde Demirbay bei einem Vorstoß über die linke Seite mit einem Trikotzupfer regelwidrig gestoppt. Auch den fälligen Strafstoß wollte der 32-Jährige dann ausführen - aber Schiedsrichter Ali Yilmaz stellte sich vor den Ball und zog erstmal mit dem Freistoßspray einen Halbkreis um das Spielgerät.

Dann drehte er sich zu Demirbay um und deutete auf seine Pfeife, um zu signalisieren, dass er den Ball erst noch freigeben werde. Demirbay signalisierte mit einer Handbewegung, dass ihm das Procedere offenbar etwas zu langsam vonstattenging - schließlich lief die 90. Minute und Demirbays Team lag mit 1:2 hinten.

Süper Lig: Ungeduldiger Demirbay sieht Gelb-Rot

Schiri Yilmaz waren die Beschwerden offenbar zu viel. Er ging zu Demirbay und zückte Gelb. Weil dieser weiter meckerte, zeigte der Referee umgehend die Ampelkarte. Kopfschüttelnd verließ der frühere Bundesliga-Star das Feld.

Sein Coach Emre Belözoglu fand nach der Partie deutliche Worte. „Für die Entwicklung des Fußballs in diesem Land muss die Leistung dieser Schiedsrichter dringend verbessert werden“, sagte der Kasimpasa-Coach bei beIN Sport.

Kasimpasa-Coach mit deutlicher Kritik am Schiri

„Abgesehen davon, dass sie keine Roten Karten korrekt zeigen können, darf ein Spiel nicht so schlecht geleitet und Spielsituationen nicht so falsch beurteilt werden. Es ist ganz offensichtlich, dass sie nicht aus der Welt des Fußballs kommen“, sagte Belözoglu.

Der türkische Fußball wurde erst im vergangenen Jahr von einem massiven Wettskandal erschüttert.

Belözoglu merkte nach dem Platzverweis gegen Demirbay vielsagend an: „Würde Kerem Demirbay das Trikot von Galatasaray tragen, wäre diese Rote Karte dann so leichtfertig ausgesprochen worden?“