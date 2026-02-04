Horror-Szene bei Galatasaray-Spiel!

Samuel Kucza 04.02.2026 • 21:31 Uhr Beim Pokalspiel von Galatasaray gegen Istanbulspor prallen Ahmed Kutucu und Keeper Isa Dogan heftig zusammen. Die Partie muss sofort unterbrochen werden.

Beängstigende Szenen im RAMS Park: Beim türkischen Pokalspiel sind Ahmed Kutucu von Galatasaray und Istanbulspors Keeper Isa Dogan in der 46. Minute nach einem langen Ball in den Strafraum heftig zusammengestoßen.

Kutucu war mit dem Blick zum Ball in Richtung Tor unterwegs, als beide Spieler im selben Moment hochsprangen und ungebremst mit den Köpfen kollidierten. Beide stürzten zu Boden und blieben liegen.

Während Dogan erkennbar Schmerzen hatte, verlor Kutucu, der mit dem Kopf voran abgestürzt war, offensichtlich sogar sein Bewusstsein. Mitspieler reagierten sofort, brachten ihn in die stabile Seitenlage und sorgten dafür, dass seine Atemwege frei blieben. Die medizinischen Teams beider Klubs eilten umgehend auf den Rasen.

Krankenwagen auf dem Spielfeld

Für Istanbulspor-Torwart Dogan konnte es nicht weitergehen. Ein Krankenwagen fuhr auf das Spielfeld und der Torhüter wurde mit einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht.

Kutucu kam nach der Erstversorgung wieder zu sich und konnte das Feld zunächst eigenständig verlassen, wurde aber vorsorglich ebenfalls ausgewechselt. Für den früheren Profi des FC Schalke kam in der 52. Minute Ismail Jakobs in die Partie.

Kutucu mit Tor und Vorlage

Der Schockmoment überschattete einen starken Auftritt Kutucus. Der Offensivspieler hatte zuvor großen Anteil am Erfolg von Galatasaray: Er bereitete das erste Tor vor und erzielte später selbst das wichtige 3:1 zum Endstand.

Trotz des Zwischenfalls brachte Galatasaray die Führung über die Zeit - die Sorge um die beiden verletzten Spieler stand jedoch klar im Vordergrund.