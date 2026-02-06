Nach Horror-Crash im türkischen Pokal: Klub gibt Statement ab

Nach den dramatischen Szenen im türkischen Ligapokalspiel zwischen Galatasaray und Istanbulspor (3:1) am Mittwoch gibt es nun offizielle Informationen zum Gesundheitszustand von Istanbulspors Keeper Isa Dogan.
Übler Crash: Klub gibt Statement ab
„Die durchgeführten Untersuchungen ergaben komplexe Gesichtsfrakturen bei unserem Spieler. Nach den Kontrollen im Acibadem Maslak Krankenhaus wurde er unter Beteiligung der zuständigen Fachabteilungen erfolgreich operiert“, vermeldete der Klub in einem offiziellen Statement am Freitag. „Wir wünschen unserem Spieler gute Besserung und hoffen, dass er so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehrt.“
Rettungswagen auf dem Spielfeld! Heftiger Zusammenprall sorgt für Schockmoment
Dogan war in der 46. Minute nach einem langen Ball in den Strafraum heftig mit Galatasaray-Stürmer Ahmed Kutucu zusammengestoßen. Kutucu war mit dem Blick zum Ball in Richtung Tor unterwegs, als beide Spieler im selben Moment hochsprangen und ungebremst mit den Köpfen kollidierten. Beide stürzten zu Boden und blieben liegen.
Kutucu hatte anschließend kurzzeitig das Bewusstsein verloren, konnte den Platz später aber eigenständig verlassen, während Dogan unter starken Schmerzen mit einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Rettungswagen war bereits auf das Spielfeld gefahren.
