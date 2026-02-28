Nächstes Tor! Verliehener Bayern-Flop blüht weiter auf

Vincent Wuttke 28.02.2026 • 21:07 Uhr Sacha Boey blüht bei Galatasaray weiter auf. Der Rechtsverteidiger trifft sogar schon wieder.

Beim FC Bayern kam Sacha Boey nie wirklich an. Nun blüht der verliehene Flop der Münchner bei seinem Ex-Verein Galatasaray Istanbul immer weiter auf! Beim 3:1-Erfolg gegen Alanya am Samstagnachmittag in der Süper Lig traf Boey schon wieder.

In seinem sechsten Pflichtspiel für den Verein war es somit bereits der zweite Treffer. Schon beim 5:2 gegen Juventus im Playoff-Hinspiel der Champions League jubelte der 25 Jahre alte Franzose.

Nun legte Boey den Grundstein für den nächsten Sieg. Der Rechtsverteidiger ging bei einem Angriff weit mit nach vorne und profitierte dann von einer perfekten Vorlage von Lucas Torreira. Der legte vor dem Tor quer und so musste Boey aus elf Metern nur noch ins verwaiste Gehäuse einschieben. (45.+2). Leroy Sané – ebenfalls in der Startelf – leitete den Angriff ein.

Zum vierten Mal in Serie stand der Torschütze bei Gala in der Startelf. Erstmals absolvierte Boey sogar die gesamte Spielzeit.

Boey trifft schon wieder

Torreira (58.) und Victor Osimhen (83.) schossen die weiteren Treffer. Der Ex-Augsburger Steve Mounié glich zwischenzeitlich aus (49.).

Am Ende jubelte Boey über den wichtigen Sieg auf dem Weg zur Meisterschaft. Gala hat bis Sonntag fünf Zähler Vorsprung auf Rivale Fenerbahce.

Boey feiert einen schnellen Aufstieg in Istanbul. Der Blitz-Abgang des Franzosen wurde erst am 5. Februar offiziell. Wie der FC Bayern mitteilte, wurde der Rechtsverteidiger für den Rest der Rückrunde verliehen.