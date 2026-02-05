FC Bayern: Blitz-Abgang fix

SPORT1 05.02.2026 • 17:42 Uhr Sacha Boey verlässt leihweise den FC Bayern. Der Verteidiger kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Der Blitz-Abgang von Sacha Boey ist perfekt! Wie der FC Bayern mitgeteilt hat, wird der Rechtsverteidiger für den Rest der Rückrunde an Galatasaray Istanbul ausgeliehen.

„Sacha kennt Galatasaray aus seiner Zeit, bevor er zu uns gewechselt ist, bestens und wird im vertrauten Umfeld keine lange Anlaufzeit brauchen. Er kann in den Champions League-Play-Offs gegen Juventus Turin sowie im Titelkampf der türkischen Süper Lig auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln, was seiner Entwicklung sehr gut tun wird“, wird Sportvorstand Max Eberl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Galatasaray besitzt Kaufoption

Wie Galatasaray mitteilte, verfüge der türkische Klub über eine unverbindliche Kaufoption. Für Boey zahlt Galatasaray eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro.

Am Donnerstagmittag ist der Franzose bereits in Istanbul angekommen. Bilder zeigten Boey, wie er aus einem schwarzen Auto ausstieg und einen Gala-Schal um seinen Hals trug.

Der 25-Jährige ist vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von Galatasaray zu den Bayern gewechselt. Dort konnte er sich aber - auch aufgrund von mangelnder Variabilität - nicht durchsetzen.

Zwischen Juli 2021 und Januar 2024 trug Boey bereits das Gala-Trikot und absolvierte für die Istanbuler 83 Pflichtspiele.