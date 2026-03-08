Verrückte Szenen um Tedesco

Julius Schamburg 08.03.2026 • 21:22 Uhr Domenico Tedesco fährt mit Fenerbahce einen Last-Minute-Sieg ein. In einer wilden Nachspielzeit wird der ehemalige Bundesliga-Coach vom Platz gestellt.

Domenico Tedesco hat mit Fenerbahce Istanbul ein dramatisches Ligaspiel gegen Samsunspor um den deutschen Trainer Thorsten Fink in letzter Minute mit 3:2 (1:2) gewonnen.

Dabei lag Fenerbahce kurz vor Schluss noch mit 1:2 zurück. Dorgeles Nene erzielte in der 90. Minute den Ausgleich. Kurz darauf sah Tedesco dann die Gelbe Karte, weil er sich beim Schiedsrichtergespann über die fünfminütige Nachspielzeit beschwert hatte.

Was folgte, war der pure Wahnsinn: Nach einer Ecke traf der erst 19 Jahre alte Sidiki Cherif zum 3:2-Endstand (90.+5). Die Spieler und Betreuer von Fener jubelten ekstatisch, das Chobani Stadion stand kopf.

Tedesco fliegt runter

Unmittelbar nach dem Siegtreffer wurde Tedesco dann mit Gelb-Rot vom Platz geschickt (90.+7). Auch der Ex-Berliner Mattéo Guendouzi, Antoine Makoumbou und Okan Kocuk wurden verwarnt.

„Fenerbahce ist die Mannschaft, die die meisten gelben Karten bekommt. Heute bin ich etwas aufgebracht wegen dieser Sache. Wir wollen einfach nur eine faire Behandlung“, sagte der ehemalige Schalke-Trainer Tedesco nach Abpfiff bei Bein Sports: „Es ist unglaublich.“

„Wir sind froh, heute die drei Punkte geholt zu haben. Es war ein hartes Spiel. Wenn man in Rückstand gerät, muss man an sich glauben“, merkte Tedesco an: „Das haben wir heute auch getan. Wir haben einen sehr wichtigen Sieg errungen.“