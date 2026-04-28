Tedesco enthüllt kurioses Detail zum Aus

Maximilian Lotz 28.04.2026 • 17:59 Uhr Domenico Tedesco zeigt sich selbst überrascht von seinem Aus als Trainer von Fenerbahce Istanbul.

Trainer Domenico Tedesco hat sich nach seinem plötzlichen Aus bei Fenerbahce Istanbul zu Wort gemeldet. Dabei brachte der 40-Jährige seine Überraschung über die Trennung zum Ausdruck, denn eigentlich sollte er nach eigener Aussage bis vor Kurzem noch einen neuen Vertrag beim türkischen Topklub unterschreiben.

„Wir hatten gerade erst über eine frühzeitige Vertragsverlängerung diskutiert“, sagte Tedesco der dpa. „Nun gehen wir nach der zweiten Liga-Niederlage in dieser Saison getrennte Wege.“

Tedesco: „Das zeigt, wie schnelllebig der Fußball geworden ist“

Tedesco hatte bei Fener Anfang September 2025 die Nachfolge von Starcoach José Mourinho angetreten und am Sonntag mit einer 0:3-Pleite im Derby bei Galatasaray die zweite Saisonniederlage kassiert. Damit verspielte der Tabellenzweite praktisch die Chancen auf den Meistertitel, bei noch drei ausstehenden Spielen beträgt Feners Rückstand auf den Spitzenreiter Gala sieben Punkte. Am Montagabend gab der Klub die Trennung von Tedesco bekannt.

„Das zeigt wieder einmal, wie schnelllebig der Fußball geworden ist“, sagte Tedesco und ließ dabei deutliche Kritik durchklingen: „Als ich anfing, lautete die Zielsetzung, gemeinsam etwas aufzubauen, was auch nachhaltig ist. Wir wollten die Dinge zusammen etwas anders angehen als in der Vergangenheit vielleicht üblich.“

Im Januar holte Domenico Tedesco noch einen Titel mit Fenerbahce Istanbul

Tedesco führte Fener in seiner kurzen Amtszeit Anfang Januar zum Titelgewinn im türkischen Supercup. In der Europa League war für Fenerbahce in den Playoffs gegen den aktuellen Halbfinalisten Nottingham Forest Schluss.