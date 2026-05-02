"Galatasaray ist untergegangen!" Heftiger Rückschlag für Leroy Sané

Vincent Wuttke 02.05.2026 • 21:57 Uhr Galatasaray kassiert in der Türkei eine heftige Pleite. Leroy Sané verpasst zwei Mal einen Treffer um Zentimeter.

Verspielt Galatasaray Istanbul auch noch die Meisterschaft in der Türkei? Nach dem 1:4 gegen Samsunspor ist der Titelkampf weiter offen.

Dabei hätte ein Sieg die Mannschaft um Leroy Sané dem Titel ganz nah gebracht. So sind es zwei Spieltage vor Schluss nur noch vier Zähler Vorsprung auf Fenerbahce, das zuletzt den früheren Bundesliga-Coach Domenico Tedesco gefeuert hatte.

Presse gnadenlos: „Galatasaray ist in Samsun untergegangen“

Für Gala entwickelte sich ein Albtraum-Abend. Die Sportzeitung Fanatik schrieb nur: „Galatasaray ist in Samsun untergegangen!“ Auch die Hürriyet wurde deutlich: „Ein herber Rückschlag! Vier Tore versetzten den Löwen, die um den Meistertitel kämpfen, einen riesigen Dämpfer.“

Leroy Sané hatte bei Galatasaray als Rechtsaußen begonnen und war auffälligster Akteur. Gleich zweimal fehlten dem DFB-Star nur Zentimeter für einen Treffer. In der 36. Minute schoss Sané eine Ecke beim Stand von 1:1 fast direkt rein. Keeper Okan Kocuk rettete auf der Linie.

Sané scheitert zwei Mal um Zentimeter

In der 60. Minute wäre Kocuk geschlagen gewesen. Doch Sané donnerte den Flachschuss aus 16 Metern an den Pfosten. Es wäre das 2:2 gewesen.

Gala hatte den Abend traumhaft eröffnet. Ein Lupfer von Yunus Akgün landete in der langen Ecke zur Führung (9.). Doch dann verlor der Tabellenführer, bei dem Victor Osimhen vom überragenden Ex-Hamburger Rick van Drongelen ausgeschaltet wurde, völlig den Faden.

Samsun glich durch Marius erst aus (22.). Nach der Pause schossen dann Cherif Ndiaye (57.), erneut Marius (71.) und noch einmal Ndiaye (82.) den Erfolg heraus.

Zu allem Überfluss beendete Gala die Partie zu zehnt. In der 63. Minute musste nach katastrophalem Rückpass über den halben Platz von Osimhen schließlich Keeper Günay Güvenc den Ball per Hand vor dem eigenen Strafraum retten, um ein sicheres Gegentor zu vermeiden und sah Rot.