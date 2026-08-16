Alexander Nübel lässt einfach nichts rein

Maximilian Lotz 16.08.2026 • 22:53 Uhr Alexander Nübel hat sich bereits in der Europa-League-Qualifikation für Besiktas als sicherer Rückhalt erwiesen. Nun hält der ehemalige Bayern-Torhüter auch in seinem ersten Süper-Lig-Spiel seinen Kasten sauber.

Fünfte weiße Weste für Alexander Nübel in seinem fünften Einsatz für Besiktas Istanbul! Auch beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Eyüpspor zum Auftakt der Süper Lig am Sonntag hielt der 29-Jährige seinen Kasten sauber.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Vaclav Cerny (25.) für Besiktas, das nach der Gelb-Roten Karte gegen David Costa (68.) in Überzahl agierte.

Nübel stand im ersten Durchgang im Blickpunkt, als er in seinem Strafraum von Ahmed Abdullahi gefoult wurde und sich anschließend vehement beschwerte. Der Übeltäter kam aber ohne Verwarnung davon.

Alexander Nübel weiterhin ohne Gegentor

Ansonsten war der frühere Torhüter des FC Bayern kaum gefordert, die Statistik verzeichnete nur einen Torschuss der Gäste, den Nübel parierte.

Damit bleibt der Nationaltorhüter weiterhin ohne Gegentor für seinen neuen Klub. In den vier Qualifikationsspielen für die Europa League war Nübel sowohl in den beiden Partien gegen den FC Midtjylland (1:0, 2:0) als auch gegen Hradec Kralove (1:0, 1:0) unbezwungen geblieben.

Nübel war in den vergangenen drei Spielzeiten vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen und wechselte in diesem Sommer nach Istanbul. Bei Besiktas unterschrieb er einen Vertrag bis 2029.