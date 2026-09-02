Galatasaray Istanbul: Drohte Leroy Sané mit einem Abschied?

SPORT1 02.09.2026 • 17:25 Uhr Leroy Sané stand in den vergangenen zwei Ligaspielen nicht in der Startelf. Über diese Jokerrolle hat er nun wohl seinen Unmut geäußert und offenbar mit seinem Abschied gedroht.

Bei Galatasaray Istanbul gibt es in den ersten Wochen der neuen Saison offenbar Gesprächsbedarf um Leroy Sané. Nach Angaben des türkischen Journalisten Ali Naci Kücük hat der 30-Jährige der Klubführung mitgeteilt, dass er mit seiner Rolle in den vergangenen beiden Ligaspielen nicht zufrieden sei.

Dem Bericht zufolge störte sich Sané daran, zuletzt jeweils nur spät eingewechselt worden zu sein. Er soll den Verantwortlichen klargemacht haben, dass er kein Spieler sei, der nur für 20 Minuten auf dem Feld stehen sollte. Laut Kücük brachte der deutsche Offensivspieler zudem die Möglichkeit eines Abschieds ins Spiel, falls er in der sportlichen Planung künftig nicht ausreichend berücksichtigt werde.

Galatasaray-Bosse suchten wohl Gespräch mit Sané

In Bezug auf den Bericht soll Galatasaray umgehend reagiert haben. Die Verantwortlichen hätten das Gespräch mit Sané gesucht und ihm seine Bedeutung für das Team sowie das Vertrauen für die Saison zugesichert.

Auslöser für den Unmut sollen die geringen Einsatzminuten in den ersten drei Ligaspielen gewesen sein. Beim Auftakt gegen Corum FK stand Sané zwar noch in der Startelf und spielte 89 Minuten. In der Partie bei Erzurumspor (4:0) kam er in der 66. Minute ins Spiel, gegen Göztepe (3:2) wurde Sané in der 73. Minute eingewechselt.

In der Süper Lig wartet er nach drei Spielen noch auf einen Treffer oder eine Vorlage.