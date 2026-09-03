Leroy Sané soll sich über Bankrolle bei Galatasaray beschwert haben

SPORT1 03.09.2026 • 08:25 Uhr Leroy Sané sorgt bei Galatasaray offenbar für Unruhe. Nach seinem Bankplatz in den vergangenen Ligaspielen soll der deutsche Nationalspieler seinen Unmut intern deutlich gemacht haben.

Bei Galatasaray soll Leroy Sané mit seiner aktuellen Rolle nicht zufrieden sein. Der deutsche Nationalspieler stand zum Saisonauftakt gegen Çorum FK noch in der Startelf, musste sich in den beiden folgenden Ligaspielen jedoch jeweils zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Laut einem Bericht der türkischen Zeitung Sabah soll Leroy Sané zuletzt seinen Unmut über die geringe Einsatzzeit bei Galatasaray geäußert haben. Demnach habe der deutsche Nationalspieler dies auch gegenüber Klubverantwortlichen angesprochen.

Situation soll sich wieder beruhigt haben

Laut den Berichten soll Sané intern deutlich gemacht haben, dass er sich nicht als Spieler für kurze Kurzeinsätze sehe. Nach Gesprächen mit Verantwortlichen habe sich die Situation allerdings wieder beruhigt.

Der 30-Jährige war im vergangenen Sommer zum türkischen Meister gewechselt. Zuletzt hatte es bereits Diskussionen über seine Form und seinen Platz in der Mannschaft von Trainer Okan Buruk gegeben.