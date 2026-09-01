Überraschender Moukoko-Transfer fix

SPORT1 01.09.2026 • 21:16 Uhr Youssoufa Moukoko verlässt den FC Kopenhagen und wechselt in die Türkei. Das ehemalige BVB-Talent hofft dort auf mehr Spielzeit.

Youssoufa Moukoko unternimmt den nächsten Neustart. Nur ein Jahr nach seinem Wechsel zum FC Kopenhagen kehrt das frühere BVB-Talent dem dänischen Rekordmeister den Rücken und wechselt in die Türkei.

Der 21 Jahre alte Stürmer schließt sich zunächst auf Leihbasis Corum FK an. Der Süper-Lig-Aufsteiger besitzt zudem eine Kaufoption. Der überraschende Schritt hatte sich am Montag abgezeichnet.

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„Willkommen in unserer Familie, Youssoufa!“, hieß es in einem Post bei X: „Wir wünschen dir in unserem rot-schwarzen Trikot eine von Erfolgen gefüllte Reise.“

Kopenhagen-Boss berichtet von Gespräch mit Moukoko

„Youssoufa war darauf bedacht, mehr Spielzeit zu bekommen, was wir durchaus verstehen konnten, aber hier in Kopenhagen nicht garantieren konnten“, wird Kopenhagens Sportdirektor Kristjaan Speakman in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

„Das Gespräch war ganz klar: Entweder hat er die Chance, sich einen Platz in der Startelf zu erkämpfen, oder wir müssen eine Leihe erarbeiten, die ihm mehr Spielzeit garantiert. Nun hat er eine neue Chance erhalten, und wir wünschen ihm alles Gute in der Türkei“, ergänzte Speakman.

Moukoko kam in der bisherigen Saison unter dem früheren Mainz- und Union-Trainer Bo Svensson zu fünf Einsätzen, dabei blieb er torlos. In der vergangenen Saison gelangen ihm 18 Treffer in 41 Spielen.

Moukoko schrieb im BVB-Trikot Geschichte

Moukoko hatte in Deutschland früh für Schlagzeilen gesorgt: Für Borussia Dortmund debütierte er in der Bundesliga mit 16 Jahren und einem Tag als jüngster Spieler der Ligageschichte.

Wenig später wurde er mit 16 Jahren und 28 Tagen auch zum jüngsten Torschützen der Bundesliga. Bei der WM 2022 kam Moukoko zudem zum Einsatz und war damit der jüngste deutsche Spieler in der Turnierhistorie.

2024 verließ er den BVB zunächst auf Leihbasis in Richtung OGC Nizza. 2025 schloss er sich dann für 5,5 Millionen Euro Ablöse dem FC Kopenhagen an. Dort steht er noch bis Juni 2030 unter Vertrag.