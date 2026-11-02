Fatih Demireli, Direktor Entwicklung bei Galatasaray, stellt sich vor den kriselnden Leroy Sané. Den deutschen Nationalspieler verteidigt er trotz der aktuellen Diskussionen und lobt dessen Einstellung sowie Professionalität.

Der zuletzt schwächelnde Leroy Sané hat von der Vereinsführung von Galatasaray Rückendeckung erhalten. Fatih Demireli, Direktor für Entwicklung beim türkischen Topklub, hat den deutschen Nationalspieler gegen die aufgekommene Kritik verteidigt.

„Wenn du Sané oder Gündogan heißt, stehst du natürlich mehr im Fokus als andere. Die Erwartungshaltung ist sicherlich viel größer“, sagte der gebürtige Münchner Demireli im Interview mit dem kicker und verwies vor allem auf die hohe Erwartungshaltung rund um prominente Namen wie Sané oder auch Ilkay Gündogan.

Leroy Sané durchlebt derzeit eine schwierige Zeit bei Galatasaray Istanbul Leroy Sané durchlebt derzeit eine schwierige Zeit bei Galatasaray Istanbul © IMAGO/Middle East Images

Galatasaray: Sané ist noch nicht in der Saison angekommen

Der Funktionär betonte, dass beide Profis im Trainingsalltag mit großem Einsatz arbeiten. „Sie lassen sich nie hängen, zeigen große Professionalität, verhalten sich sehr gut und trainieren sehr gut“, so Demireli. Besonders für Sané fand er deutliche Worte. Zwar wollte er keine Bewertung der sportlichen Entscheidungen des Trainerteams vornehmen, dennoch zeigte er sich von der Bedeutung des Offensivspielers überzeugt.

„Er arbeitet jeden Tag sehr professionell und mit großer Intensität. Ich bin überzeugt, dass er für uns noch sehr wichtig sein wird“, sagte Demireli. Anschließend legte er sogar noch einmal nach: „Ich muss hier mal eine Lanze für Leroy brechen: Wahrscheinlich mag er das nicht, dass ich es sage, aber ich habe ihn in den letzten knapp anderthalb Jahren als großartigen Menschen kennengelernt.“

Sanés persönliche Bilanz der bisherigen Saison fällt allerdings äußerst dürftig aus. In den 13 Pflichtspielen, die er absolviert hat, gelang ihm weder ein eigener Treffer noch eine Vorlage.