Ringen: Nettekoven beerbt Werner als DRB-Präsident

Leipold hatte 2000 bei den Sommerspielen in Sydney Freistil-Gold gewonnen, in einer Dopingprobe war aber drei Tage später Nandrolon nachgewiesen worden. Wegen zahlreicher Ungereimtheiten rund um das Nachweisverfahren wurde der heute 52-Jährige für ein Jahr gesperrt und darf sich "Sieger der Olympischen Spiele 2000 in Sydney" nennen - nicht aber Olympiasieger.