Hollywood- und Sport-Mythos, Mordverdächtiger, Vorbild für Tarantino-Figur: Gene LeBell ist tot

LeBell spielte Nebenrollen in drei Filmen mit Elvis Presley, in denen er stets an Prügeleien mit dem „King of Rock ‚n‘ Roll“ beteiligt war, und erweiterte mit seinem Training auch das Repertoire von Chuck Norris, WWE Hall of Famer Roddy Piper - und Bruce Lee. Die Kung-Fu-Ikone lernte er am Set der Serie „The Green Hornet“ kennen, die beiden freundeten sich an und tauschten sich über Kampfsport-Techniken aus, ihre Beziehung wurde auch von Tarantino nostalgisch fiktionalisiert: In „Once upon a time in Hollywood“ tauchte Bruce Lee als Charakter auf und lieferte sich einen Kampf mit Brad Pitts Figur, die LeBell nachempfunden wurde.