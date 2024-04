WWE Draft mit diversen Paukenschlägen - einer auch um Roman Reigns

Das zweitägige TV-Special begann in der Nacht zum Samstag bei der aktuellen SmackDown-Ausgabe und beinhaltete nicht so viele Wechsel wie sonst üblich, aber trotzdem einige größere Neuigkeiten, unter ihnen eine um den langjährigen Topstar Roman Reigns. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE Draft: Roman Reigns zieht zurück

Die Nachricht kommt nicht völlig überraschend - Reigns‘ Vertrag sieht immer wieder längere Auszeiten vor -, sie vergrößert allerdings die Frage, wie sich Reigns am Ende in die Story um die Neuordnung seiner Gruppierung The Bloodline einfügen wird.

Die noch übrigen Bloodline-Mitglieder verblieben im Draft bei SmackDown und legten sich dort mit Kevin Owens und Randy Orton an. Es stellte sich als Grundlage für ein neues Match bei der Großveranstaltung Backlash im französischen Lyon am kommenden Wochenende heraus.

Carmelo Hayes schlägt größer ein - weitere Wechsel

Hayes demonstrierte auch gleich seine Ansprüche, indem er Rhodes zu einem (Non Title) Match am selben Abend herausforderte. Rhodes siegte in knapp neun Minuten, hatte in seinem Aufwärmmatch für das Titelduell mit AJ Styles bei Backlash aber durchaus zu kämpfen.