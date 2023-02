Steko's Fight Night bei SPORT1: Weltmeister-Duell in München

Es ist die Frage, die am Samstag bei Steko‘s Fight Night in München geklärt werden soll. Zu den vier WM-Duellen zählt eines, bei dem gleich zwei Champions aufeinandertreffen werden.

Kickbox-Weltmeister Santl trifft auf Champion der Konkurrenz

Neben dem Duell der Weltmeister gibt es drei weitere WM-Kämpfe: In der Klasse bis 70 Kilo fordert Pascal Schroth den amtierenden WKU-Champion Edi Shehaj aus Albanien, in der bis 67 Kilo will WKU-Europameister Oscar Plasene gegen Domenico Lomurno aus Italien auch Weltmeister werden. In einem deutschen Duell in der Klasse bis 65 Kilo der Frauen fordert ISKA-Europameisterin Deborah Melhorn WKU-Weltmeisterin Michaela Michl.