Hollywood-Star Tom Hardy gewinnt Goldmedaille bei Sport-Ausflug

Eigentlich ist Tom Hardy zumeist auf der Leinwand zu sehen: Der Schauspieler ist bekannt als Batman-Gegenspieler Bane in „The Dark Knight Rises“ und aus anderen Blockbustern wie „Venom“ und „Mad Max Fury Road“.

Nun hat der 45-Jährige einmal mehr bewiesen, dass er auch andere Talente besitzt. So trat er am vergangenen Wochenende jüngst im Kampfsport Jiu-Jitsu an - und gewann zum wiederholten Mal die Goldmedaille bei einem Turnier.