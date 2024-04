Tod mit 54: Trauer um Sumo-Ikone und Wrestling-Star

Er schrieb Geschichte als Sumoringer, war danach ein großer Wrestling-Star in Japan - ehe er schwer erkrankte und jung zum Pflegefall wurde. Nun ist Chadwick Haheo Rowan alias Akebono im Alter von nur 54 Jahren verstorben.

Der aus Hawaii stammende US-Amerikaner war von 1988 in 2001 in der japanischen Nationalsportart aktiv und gilt als eine der größten Legenden, die sie je hervorgebracht hat. Der Sohn eines Taxifahrers war der allererste nicht-japanische Sumotori, der den höchstmöglichen Rang in seiner Sportart erreichte, den des Yokozuna (nach dem auch die ebenfalls früh verstorbene WWE-Legende benannt wurde).