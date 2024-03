Wrestling-Koloss stirbt nach Match: "Zustand plötzlich verschlechtert"

Tragisches Ende einer Wrestling -Veranstaltung in der traditionellen Showkampf-Hochburg Japan: Ring-Altstar Yutaka Yoshie ist nach einem Match in der Stadt Takasaki am Sonntag ums Leben gekommen.

Wie die Liga AJPW mitteilte, für die Yoshie angetreten war, musste Yoshie in ein Krankenhaus eingeliefert werden worden, weil sich sein Gesundheitszustand nach der Rückkehr in den Backstage-Bereich „plötzlich verschlechtert“ hätte. Yoshie verstarb dort, er wurde 50 Jahre alt.

„Publikumsliebling, wo immer er war“

Wrestling in hohem Alter: ein Risiko

Im Wrestling – speziell auch in Japan – ist nicht unüblich, dass Stars noch in hohem Alter im Ring stehen. Dass die damit verbundenen Anstrengungen und Gefährdungen unter Umständen lebensbedrohlich sein können, hatte sich in der Vergangenheit aber schon öfter gezeigt, man denke unter anderem an die Todesfälle von Mitsuhara Misawa, Silver King, La Parka II oder die Lähmungen von Yoshihiro Takayama und Shinjiro Otani.