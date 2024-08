Hype um MMA-Event! "Dieser Kampf wird in Deutschland Geschichte schreiben"

Am 12. Oktober steigt in Frankfurt das OKTAGON 62. Dabei ist ein deutscher MMA-Titel möglich. Auch Box-Ikone Regina Halmich fiebert dem Event entgegen.

Ein MMA-Event wirft seine Schatten voraus. „Es bedeutet mir sehr viel, diesen Titelkampf zu bekommen. Eins kann ich all meinen Fans versprechen: Dieser Kampf wird in Deutschland Geschichte schreiben. “ Viel größer kann man einen Kampf wohl kaum ankündigen, viel höher die eigene Messlatte kaum setzen.

OKTOAGON 62: Auch Duell um „King of GerMMAny“

Engizek geht als berüchtigte K.o.-Maschine in den Kampf. In seinen bisher 24 Kämpfen gewann der gebürtige Düsseldorfer 20 Mal, sagenhafte 17 Kämpfe davon bereits vorzeitig. Doch auch sein zwei Jahre älterer Kontrahent weiß um dessen Stärken - und die Strahlkraft der Herausforderung.

„Engizek wird als einheimischer Kämpfer von vielen Fans nach vorne getrieben werden. Ich stelle mich darauf ein, dass er übermotiviert sein wird und ein hohes Kampftempo vorlegen wird. Ich glaube nicht, dass unser Kampf über die volle Distanz von fünf Runden geht, ich könnte mir vorstellen, dass der Kampf in der dritten oder vierten Runde endet“, so der 35-jährige Kincl, der selbst nach 38 Kämpfen eine Statistik von 28-10 vorweist.

Doch nicht nur Engizek vs. Kincl soll die Frankfurter Zuschauer elektrisieren: Es wird auch um den Titel „King of GerMMAny“ gehen. Christian Jungwirth tritt in diesem Kampf gegen Christian Eckerlin an. Auch Max Coga und Arijan Topallaj werden an dem Event teilnehmen.