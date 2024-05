Überraschende Ankündigung von Stephan Pütz. Der bislang erfolgreichste deutsche Kämpfer in der MMA -Geschichte hat im Rahmen der Veranstaltung „OKTAGON 57″ in der Frankfurter Festhalle sein Karriereende angekündigt.

„Ich möchte allen Menschen danken, die an diesem Prozess beteiligt waren. Ich möchte heute verkünden, dass ich meine Handschuhe niederlegen werde. Ich will meine Karriere nicht unnötig in die Länge ziehen.“