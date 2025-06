Deutscher MMA-Star verurteilt

Strafe für Christian Eckerlin! Der MMA -Star ist zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung sowie einer Zahlung von 100.000 Euro an fünf gemeinnützige Vereine verurteilt worden.

Hintergrund: Am 26. Januar 2024 war Eckerlin beim Bundesliga-Heimspiel von Eintracht Frankfurt, seinem Herzensverein, gegen den FSV Mainz 05 zu Gast.

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, denn sowohl Eckerlin als auch die Staatsanwaltschaft können dagegen noch Einspruch einlegen und in Revision gehen.

Titelkampf vor 59.000 Zuschauer

Seinen nächsten Kampf wird Eckerlin am 28. Juni in Hamburg austragen. Dort trifft er in der Barclays Card Arena auf Robert Pukac.