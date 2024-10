Historischer Event in Frankfurt übertrumpft auch die UFC

Die bahnbrechende Veranstaltung Oktagon 62 in Frankfurt lockt mehr Fans an als alle anderen MMA-Events in Europa und Amerika. Christian Eckerlin krönt sich zum „König von Deutschland“.

Fast 60.000 Zuschauer sind am Samstagabend in Frankfurt Zeuge eines historischen Ereignisses geworden - und zwei deutsche Kampfsportler spielten die Hauptrolle.

Vor über 59.000 Fans im Stadion der Eintracht gewann MMA-Kämpfer Christian Eckerlin den lang erwarteten Kampf gegen Landsmann Christian Jungwirth und holte sich die inoffizielle Krone als „King of GErMMAny“. Mit dem Mega-Event verewigte sich die tschechische Liga Oktagon dabei in den Annalen ihrer Sportart: Es war nicht nur der meistbesuchte MMA-Event in Deutschland, sondern auch in der gesamten westlichen Welt (nur einige Events in Japan um die Jahrtausendwende waren besser besucht).