Mega-Überraschung im Oktagon! K.o. für MMA-Star Eckerlin

Christian Eckerlin kassiert am Samstagabend überraschend einen K.o. Danach lässt er mit einem Plädoyer für seinen Gegner aufhorchen.

Mega-Überraschung im Oktagon! Superstar Christian Eckerlin ist am Samstagabend von Robert Pukac K.o. geschlagen worden.

Bei Oktagon 73 ging der Deutsche in der dritten Runde vor 16.000 Zuschauern in der Hamburger Barclays Arena zu Boden. Seine Titelambitionen im Weltergewicht kann der MMA-Kämpfer damit vorerst vergessen.

Noch im Käfig zollte Eckerlin dem Slowaken Respekt. „Unangenehmer Gegner. Harte Hände. Sch***, Mann! Aber was soll’s. Ich mache weiter“, sagte der 38-Jährige nach dem Kampf.

Eckerlin: „Das war mein Fehler“

Von den Zuschauern in der Arena war Pukac beim Einlauf dennoch gnadenlos ausgepfiffen worden. Am Tag zuvor hatte er beim Wiegen das geforderte Gewicht von 77,6 Kilogramm deutlich überschritten.

Eckerlin fordert volle Gage für Pukac

Letzterer sprach sich auf der Pressekonferenz nach dem Match allerdings trotzdem für seinen Konkurrenten aus. Von seiner zusätzlichen Gage würde er am liebsten nichts haben.

„Eine Bitte an Oktagon. Ich habe es schon im Käfig gesagt. Robert hat sein Gewicht nicht gebracht, das interessiert mich nicht. Er hat seine Strafe bekommen. 50 Prozent seiner Börse gehen an mich. Aber ich will davon keinen Cent haben. Das ist meine Bitte“, sagte Eckerlin nach dem Kampf.