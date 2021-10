Fury vs. Wilder: War das Spektakel am Ende lebensgefährlich?

„Kämpfe, die sportlich schon entschieden sind, darf man nicht so lange laufen lassen“, sagt Bock: „Da geht es um die Gesundheit des Boxers, dass er nicht hinterher vielleicht eine Demenz entwickelt. Der Arzt, der Ringrichter und die Ringecke müssen sensibilisiert werden. Wenn die Sportler in der Kabine oder im Krankenhaus an Blutungen sterben, dann wirft das ein schreckliches Bild auf den Boxsport.“ Auch wenn es nicht so weit komme: Die Spätfolgen zu vieler Treffer für Kopf und Gehirn seien nicht abzusehen.