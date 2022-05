Mörder oder Held? Hollywood hat den Mythos des "Hurricane" verzerrt

In der Nacht zum 17. Juni 1966 eröffneten zwei bewaffnete Männer in einer Grillbar in der Stadt Paterson das Feuer. Zwei Opfer des Anschlags - Barkeeper James Oliver und Gast Fred Nauyoks - starben an Ort und Stelle, die mir Oliver befreundete Hazel Tanis einen Monat später an den Folgen ihrer Verletzungen.