Boxen: Fury mit erneuter Rücktrittserklärung

Dies tat der Schwergewichts-Champ am Freitag anlässlich seines 34. Geburtstags über Soziale Medien. „Ein großes Dankeschön an alle, die im Laufe der Jahre an meiner Karriere mitgewirkt haben. Nach langen, harten Gesprächen habe ich mich schließlich entschlossen zu gehen und zu meinem 34. Geburtstag sage ich: ‚Gute Reise‘“, schrieb Fury.